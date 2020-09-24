5G資費吃到飽究竟多少才合理?日前遠傳(4904)總經理井琪認為1399元是跳樓價，更直言「心不甘、情不願」，對此說法，台灣大(3045)總經理林之晨卻認為，1399元是合理訂價，老大哥中華電(2412)為理性定價，5G申辦中也有一半用戶是申請1399元，顯示該訂價也獲市場認同。

遠傳總經理井琪日前拋出一席話，認為5G吃到飽月租1399元，主要是受制於龍頭中華電(2412)加上政府關愛，可以說是「心不甘、情不願」，1399元真的是跳樓價。對此說法，林之晨則提出不同看法，他認為，1399元是合理的定價，老大哥中華電為理性訂價，也合乎企業回收的定位，以台灣大狀況來看，5G申辦中，有一半用用戶是申請1399元，顯示這是合理的價格，市場的反映也是如此。

5G的商業模式多元，林之晨說，走向5G，相信各家電信業會慢慢走出不同的路，台灣大會朝向B2B2C或是B2C，因為加設光是B2B所帶來的電信成長需求不大，必須一起去幫助企業轉型，讓商業模式帶動企業轉型才是有意義的，包括台灣大和新莊棒球場、momo購物、Nvidia的合作，就是很好的模式，他也提到，台灣大資本支出的高峰就是今年，明年應該會比今年低滿多的。

至於先前遠傳、亞太電(3682)將在5G共網共頻10年，市場解讀台灣大煮熟的鴨子飛了，對此，林之晨也說，對於雙方的合作給予祝福，而台灣大未來和與業者的合作也將持續維持開放態度，業界的互動一直都是很頻繁的。

(時報資訊)