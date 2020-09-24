因應氣候變遷，民進黨立委洪申翰今拋出「2050淨零碳排」計畫，呼籲蔡政府盡速制訂台版綠色政綱，提出《氣候變遷法》，納入多元社群參與氣候政策，完善台灣氣候治理。他抨擊，因應氣候暖化的對策不是只有發展綠能，目前政府面對暖化問題的反應太過緩慢，若再不遏止，環境將讓健康面臨各類風險。

洪申翰今邀集綠委莊競程、中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄等人，召開「氣候行動客不容緩」記者會。

許晃雄提出數據指出，台灣歷史上最熱的10天，有7天都發生在今年，這代表台灣正面臨暖化危機，這不只是是帶來溫度的上升，未來台灣面臨的豪雨也會愈來愈大，而且是「雨量增加，但不下雨的天數卻變多」，這對健康、環境、經濟的衝擊，將是新冠肺炎的百倍以上。

許晃雄說，台灣對暖化現象的應對確實比較晚，規劃也比較慢，解決問題的能力也較低。因此，他認為，從科學研究、策略規劃到政策的落實，政府都應設法加速、加深、加廣。

具體而言，許晃雄說，中研院去年提出三項倡議，第一是規劃深度減碳發展藍圖，但現在應該要變成「去碳」；第二是建立平台跟全民溝通；第三是提出類似《災害防救法》這類的上位法源，藉此統一事權，讓行政部門能迅速反應。

洪申翰則說，暖化問題更加速嚴重，但政府的反應是偏慢的，「雖然用力推動綠能，但因應氣候問題不是只有綠能」。他強調，危機正在加速發展，但目前的行動速度確實不夠快。

洪申翰說，今年7月24日出現39.7度的歷史最高溫，若再不遏止這樣的趨勢，未來5年，夏天出現40度以上的高溫恐怕會變成常態。因此，這樣的生存環境勢必會造成健康威脅並帶來各類風險。

因此，洪申翰說，他擬出4項主張來解決問題，第一是希望台灣可以步上國際腳步，將「2050年淨零碳排」列為國家氣候行動目標。第二，是參考歐盟的《綠色政綱》，訂出「台版綠色政綱。第三是將《溫室氣體減量管理法》提升修訂為《氣候變遷法》。第四，邀請多元族群參與氣候治理政策，不是只讓菁英討論暖化問題。

莊競程則主張，政府應鼓勵工業轉型，建立公共採購政策，制定低碳標準，鼓勵銀行創新，建立綠色融資，希望行政部門盡快建立台版的綠色轉型方向，這將是人類有史以來最大貢獻。

(中時 )