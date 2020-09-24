王惠美(中)說，往年民眾的民眾都反映熱烈，因此今年擴大舉辦，以黑泥為主，讓大家換起小時候玩泥巴的回憶，親近土地，感受彰化農村之美。(吳建輝攝)

將邁入第10年的溪洲黑泥季，今年舉辦時間剛好在國慶連假9至10號，24日上午溪州公所在舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美、議長謝典林，鄉長江淑芬等一同為「2020溪州提拔泥-溪遊記活動」揭開序幕，王惠美說，往年民眾的民眾都反映熱烈，因此今年擴大舉辦，以黑泥為主，讓大家換起小時候玩泥巴的回憶，親近土地，感受彰化農村之美。

溪州黑泥文化，已經是全國知名的農村特色嘉年華，每年公所求新求變不斷創新，打造不同的農村體驗，不僅有好吃的芭樂，還有千份免費溪州羊肉料理可以品嘗，因為是使用本土羊肉，非冷凍，只要用薑絲清燙或簡單中藥調味，就在溪州在地的農村口味。

王惠美說，溪州因為有濁水溪的灌溉，加上土質肥沃的黑泥，孕育出非常多樣性的農產，特別是芭樂，甚至還外銷到加拿大，這次活動相當豐富，除了準備千份的芭樂羊肉免費吃，還準備千人免費健檢，讓鄉親吃美食同時、還能健康的享受農村。

彰化縣議會議長謝典林說，溪州黑泥季在縣府與議會的支持下，越來越盛大，也順勢帶動地方法展，希望未來溪州農村體驗，能變成全國矚目的焦點，讓大家認識溪州濁水溪特有的黑泥文化，10月9、10日，歡迎大家到溪州來共襄盛舉。

(中時 )