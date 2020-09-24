今年第3季底將近，大陸各大銀行加緊吸收存款步伐，據《證券日報》報導，今年大陸銀行業的攬儲行動不同以往。最大變化在於並未推出較高預期收益率的理財產品，也不同於過去「送油、送米」等傳統優惠，反而看到部分銀行開始用大額現金券代替常規禮包。

以某家位於北京的股份制商業銀行為例，9月底之前客戶若轉入行外資金購買該行指定產品，如果資產規模達到一定要求，就可獲得少則百元（人民幣，下同）、多則近萬元的微信支付通用券，甚至資產規模越大，贈送金額越高，最高上看8888元通用券。

該銀行客戶經理透露，由於今年總行主要側重客戶的金融資產，所以加大「送禮」力道，以往只是贈送生活用品，今年直接送現金券。除了送禮、返現金券等活動，也有部分銀行上調存款利率，以高利息吸引使用者存款。

此外，另有銀行業者說，對於客戶轉推薦客戶也會給予不同金額的優惠券，推薦人數越多，享受現金券的金額越高，最高可達上千元。

(旺報 )