司法院24日通過行政訴訟法部分條文修正草案，配合現代科技發展，透過司法E化的推動，在訴訟文書傳送、訴訟進行、收受裁判等各方面，提供民眾更便捷資訊服務。

未來當事人得用科技設備將書狀傳送於行政法院，經訴訟關係人同意，亦得以科技設備向訴訟關係人傳送訴訟文書，並授權司法院就適用範圍、程序及效力等訂定相關辦法。

此外，為便利當事人利用法院，並兼顧審理之迅捷，增訂當事人之代表人、管理人、輔佐人、證人、鑑定人及其他關係人（例如輔助參加人、特約通譯等）亦得以遠距視訊方式進行審理。

另外，簡化當事人書狀及裁判書記載，應受送達人同意，裁判正本得以電子文件為之，並送達於應受送達人，為周延保障在監所之人及受收容人之權益，對於在監所之人，裁判正本只能以紙本囑託監所長官送達，不得以電子文件為之。

草案規定，續予收容及延長收容之裁定，搭配「收容事件線上審理系統」與內政部移民署之協力，如經應受送達人同意而以電子正本為之時，亦應囑託收容處所長官列印裁定影本交付之方式為送達。

(中時 )