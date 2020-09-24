台南市警一分局東寧派出所，循線埋伏逮捕詐騙集團的「收水車手」鄭姓男子，全案依詐欺罪嫌送辦。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市一名29歲許姓女子，日前透過熱門交友軟體「OMI」認識1名鄭姓網友，聊天間鄭男邀約許女從事1份輕鬆的兼職工作，只要提供自己的帳戶，再領出約20萬元當作公司業務需要，即可賺取領出款項的1％作為薪水。許女23日不疑有他，前往銀行辦理臨櫃業務時，遭銀行行員察覺有異並通報警方，台南市警一分局立刻將許女帶回派出所釐清案情，也順利透過埋伏，逮捕車手鄭嫌，並依《詐欺罪》移送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局東寧派出所23日14時許，接獲東區東寧路之金融機構通報，稱有1名女子到該銀行要提領現金，由於該帳戶金流異常，疑似為詐欺人頭帳戶，並通報警方到場處理。

金融機構黃姓行員表示，辦理臨櫃業務時，發現女子神情緊張，急欲自所有之銀行帳戶內提領現金20萬元，經予關懷提問後，許女稱在交友軟體認識1名鄭姓男網友，鄭男稱，有一份簡單的兼職工作，只要提供自己的帳戶，並透過LINE告知款項匯入帳戶時，立即將帳戶金額領出，並交付予公司指定之外務，即可賺取領出款項之1％做為薪水。

東寧派出所員警盧詩萍、張榮峰等2員認為該女子遭利用作為詐騙人頭帳戶，因此帶回派出所釐清案情，許女才驚覺受騙，悔不當初。警方也得知，鄭男已約定好地點，以面交方式交付現金予公司外務，並隨即由東寧所副所長陳明選率員前往面交地點埋伏，果真順利逮捕，詢問後全案依《詐欺罪》移送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局呼籲，詐騙手法不外乎是歹徒利用人性弱點行詐，呼籲民眾切勿貪圖小利以身試法，如民眾遇有類似情形，可隨時撥打反詐騙專線165或報案110詢問，亦可親至當地派出所尋求服務。

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(中時 )