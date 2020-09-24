內政部上午報告「社會住宅推動成果」，內政部表示，第一階段社會住宅10月可達標；第二階段中央將興建6.6萬戶。外界質疑中央明年先推1.5萬戶，有「低標」之嫌。內政部次長花敬群表示，明年是剛啟動，為了讓規劃「轉動起來」，所以設定目標少一點，未來每年將會提高到1.7萬戶。

蔡總統宣示8年20萬戶的社會住宅，扣除包租代管的8萬戶外，有12萬戶將由中央地方共同興建，其中第一階段的4萬戶，內政部有信心10月即可達標，若到年底將可興建4.2萬戶，目標達成率約為106％。

花敬群上午在行政院會報告時說，扣除第一階段的4.2萬戶，第二階段 要興建7.8萬戶，其中央將負責興建6.6萬戶，而明年將在北、中、南、東共推50案共1.5萬戶社宅興建。

對於外界質疑，6.6萬戶中，明年只推動1.5萬戶算是較低的標準，花敬群說，明年是中央主動的第一年，剛開始要先「轉動起來」，所以設定的目標少一點，事實上，中央推1.5萬戶，地方也會推3000戶，合計第一年共有1.8萬戶，未來則是中央每年推1.7萬戶，地方3000戶，等於後年起每年中央地方合推2萬戶，2024年仍可達成目標。

不過，被問到包租代管的8萬戶進度時，花敬群說，到本月為止，應可媒合1.1萬戶，先前因應在學習磨合過程，明年起會有新的配套措施，例如租金補貼8月起從6萬戶提高到10萬戶，明年會加到12萬戶，未來會政策引導租金補貼的房東房客「轉軌」包租代管，未來每年增加1.5到2萬的績效應該沒有問題，預期2024年達到8萬戶包租代管仍有「可期待性」。

蘇揆則在院會裁示，第二階段社宅未來4年將由中央直接發包的社會住宅就會達6.6萬戶。除了要追求「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升，第二階段直接興建社會住宅將朝每一案件至少取得2項建築標章，將社會住宅導入綠能、智慧、循環經濟等理念，提升居住品質。

(中時 )