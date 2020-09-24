檢方偵辦立委收賄案，其中卻爆出越來越多案外案。國民黨立委鄭麗文質疑，前民進黨立委蔡煌瑯與蘇嘉全特助高建智曾提醒涉案綠委蘇震清遭監聽，有無洩密問題？而前時代力量黨主席徐永明家中搜出的300萬，徐聲稱是向交通部長林佳龍借貸，但彼此供詞說不清。「遇到蔡煌瑯、高建智、林佳龍這些有靠山的，檢調難道就不敢辦嗎？」

鄭麗文質疑，蔡煌瑯和高建智曾先後向蘇震清示警，提醒蘇震清已遭檢調監聽。蔡煌瑯為此喊冤，說他是在「公共場合」聽到；高建智撇清說，線索是從海鮮會館聽來的。還真是「巧合」，正在偵辦的案件，竟然能在公共場合當作茶餘飯後的話題。

而徐永明辯稱為了黨務周轉「急用」借三百萬現金，是跟林佳龍借的還是透過林佳龍跟台數科廖紫岑董座借，至今三方說不清楚。鄭麗文質疑，如果真的是急用，為什麼去年11月借的錢，經過9個月，還原封不動放在徐永明家中？

鄭麗文指出，這些疑點凸顯出，檢調正在偵辦的進度早就走漏，讓蘇震清有時間分次向李恆隆退回賄款支票，並製造假還款證明，將賄款虛偽註記為「借款」。還這麼「剛好」，這些借貸都不用還錢？蘇震清跟李恆隆的四張支票只退回一張，徐永明聲稱這是借款。「非常奇怪，他們借錢都不用還？這些錢到底是借的還是賄款？」

鄭麗文表示，這些問題必須要釐清，怎麼檢調就輕輕放過，逢綠就草草轉彎。遇到蔡煌瑯、高建智、林佳龍這些有靠山的，檢調難道就不敢辦嗎？法務部絕對不能放棄追查可疑的洩密者，不能放過任何眉角，務必水落石出、讓洩密者現形。這些疑點不查清楚，將是民主政治永遠的汙點，也是踐踏檢調公正辦案的形象。

(中時 )