臉書發文附圖。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

交通建設是高雄市市長陳其邁「四大優先」政策之一，其中新建的黃線路網跨越6個行政區，服務人口估計逾110萬人，是高雄市未來重要的大眾運輸路網。高雄市議員黃捷出席「捷運黃線環境影響說明書公開會議」，就個人觀察與民眾反映對「黃捷」提出8大問題，盼說明會不該淪為形式，捷運局要更公開資訊、溝通不能停。

黃捷昨日（23）在臉書發文，明確指出「黃捷問題點在哪裡」：「昨晚，我出席捷運黃線環境影響說明書公開會議。我當場提到，會前的宣導不足、發布的公開資訊太少，民眾與議員到場淪為背書。還有去年底的鳳山說明會時，會中民眾提出的Y19站要服務到鳳新高中、五甲路段施工停車位不足等問題，捷運局在這次的說明會依然沒有明確地做出說明，文後會附上昨天的簡報內容。而會中也有許多民眾提出意見，我也把比較多人反映的問題整理如下：

1.鳥松機廠用地取得與地上化問題

2.鳥松、澄清路段易淹水地區站點防洪問題

3.黃線、紅橘線、輕軌、台鐵轉乘站連通道與轉乘問題

4.五甲路段工期停車需求與商家做生意交通問題

5.部分站點私有土地取得問題

6.Y17、Y18站點過近問題

7.Y12站點選址服務高雄高商問題

8.五甲龍成宮站點交通與通風井問題」

黃捷進一步表示：「實際上，昨天的說明會，捷運局定位雖主要是給民眾發表意見的空間，但根據以往經驗，捷運局把意見帶回去後就沒有下文，而說明會宣傳不足，參與民眾過少，也是我多次反映給捷運局，但卻一直沒有改善的問題。捷運黃線是高雄未來的重要交通幹線，也是鳳山人殷殷期盼的生活通勤所需，我在10月開議的定期會一如往常，一定會繼續為市民嚴格把關，給高雄市民一個兼顧品質與效益的捷運服務！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2100個讚。網友紛紛留言：「黃捷是高雄重要交通工具，黃捷是高雄重要議員」、「黃捷問黃捷，這是一定要的啦！」「黃捷超棒，加油！」「黃捷當然是從頭到尾都有問題啊，不是嗎？」「轉乘才是重點，『便利』的大眾交通系統才會有人搭乘啊」、「政府徵用地的手段應符合公平正義，不要欺壓善良老百姓！」「趕快蓋，我等好久了！」

(中時新聞網)