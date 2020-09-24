2萬4有找，輕鬆入手5G手機！台灣三星電子正式宣布匯集全球Galaxy Fans期待，專為「星粉」量身打造的5G高規格輕旗艦機款－Galaxy S20 FE 5G正式上市，Galaxy S20 FE 5G為三星根據星粉意見回饋而打造，並向其致敬的Fan Edition旗艦產品。

Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅五款顏色，單機建議售價NT$23,990，自9月28日起於全台指定通路開放預購，10月7日於全台指定通路正式上市。凡預購並於期間內完成登錄者，可享預購禮Galaxy Fit2 藍牙智慧手環（建議售價NT$1,490）及雙向閃電快充行動電源（建議售價NT$990）。此外，三星智慧館及三星商城亦推出多項預購好康，數量有限送完為止。

三星重視使用者心聲並致力提供使用者最完美的行動體驗，Galaxy S20 FE 5G正是一款專為Galaxy愛用者量身定製的手機。網羅全球星粉對於Galaxy旗艦級手機的期待、建議與需求作為設計的出發點、並沿襲Galaxy S20系列最受歡迎的各項功能，加上簡約時尚的美型設計，完美打造Galaxy愛用者心中夢想機款。更重要的是，Galaxy S20 FE 5G以具競爭力的價格，能讓更多社群Z世代消費者入手三星旗艦級的體驗，輕鬆滿足生活中各種活躍需求。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「由於旗艦市場已逐漸走向分眾化，消費者隨著多變的生活品味而傾向追求不同的旗艦產品。三星致力帶給全球Galaxy Fans最佳、最完善的行動體驗，除傾聽消費者需求，甚至走在消費者之前，領先業界推出各類別產品。看好Galaxy S20 FE 5G是一款專為粉絲量身打造且擁有競爭力價格的輕旗艦手機，隨著台灣與全球同步上市，期能為旗艦手機市場注入新一波動能，並朝整體高階市占率25％邁進。」

三星整合星粉最喜愛的功能，亦呼應社群世代無時無刻渴望展現「高顏值」的生活態度，催生出Galaxy S20 FE 5G三大強化功能：外型繽紛五款「顏」色、超「高」畫素前鏡頭自拍美顏及超高CP「值」有感升級。

不同以往Galaxy S系列基本色調，Galaxy S20 FE 5G此次一口氣推出五款繽紛色彩，包括療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅，五款鮮豔顏色盡情選擇，輕鬆符合每種態度、外型和個性。此外，其出色質感霧面效果，可降低指紋和髒污附著，並延續了Galaxy S20系列兼具符合人體工學、時尚且纖薄的指標性設計元素。

Galaxy S20 FE 5G升級強化螢幕與效能，包括6.5吋FHD＋ O極限全螢幕，搭載120Hz畫面更新率、Snapdragon處理器打造流暢快速的使用體驗，另配備4,500mAh超大電池容量能支援全天操作無後顧之憂，在有限的預算中依然能暢享旗艦機高規格功能帶來的完美體驗。

身為S20系列家族一員，Galaxy S20 FE 5G延續其創新功能與特色，包括5G極速連網、三鏡頭、更新版One UI 2.5、IP68防水防塵功能、Samsung Pay，亦享有三代Android OS升級支援以及不間斷的三星軟體更新服務，讓粉絲充份享受高規格的旗艦手機功能。

(中時 )