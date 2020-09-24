大陸國慶中秋臨近，飛天茅台酒又開始火熱起來。儘管天貓、物美等多個直營平台表示會加大供應，但根據《中國商報》報導，走訪發現北京很多菸酒店的飛天茅台酒價格還是上漲至每瓶3500元（人民幣，下同），更因為飛天茅台的炙手可熱，眾多黃牛早已活動起來。

一位前菸酒店老闆坦言，目前飛天茅台酒的進貨價都3000多元了，3000元以下肯定買不到真貨。他透露今年飛天茅台價格漲得離譜，一天一個價，甚至一天漲兩次。

長期從事茅台「生意」的馬棟（化名）表示，物美不斷提高飛天茅台酒的購買資格，目前消費3776元才能有購買兩瓶的資格，不過還是有錢可賺的。

據了解，自貴州茅台決心自建直營管道以來，就有無數個「馬棟」通過多個平台從事茅台的黃牛生意。而實際走訪北京多家菸酒店發現，目前飛天茅台的市場零售價已逼近每瓶3500元。

實際上，每逢中秋、春節等節日，飛天茅台價格都會水漲船高，但今年似乎尤其火爆。北京南站附近的菸酒店工作人員透露，去年同期門市的飛天茅台的零售價為每瓶2980元，今年的標價則為每瓶3580元。

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(旺報 )