台北市立聯合醫院中興院區放射科主任楊展明辦理醫材採購，向廠商收取回扣10萬元，遭到檢方起訴。台北地院審結，依購辦公用器材收取回扣罪重判5年4月徒刑，褫奪公權3年，楊另涉洩密罪部分，則判4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

檢廉調查，2003年至2013年間，「老達利」公司業務贈送筆電、智慧型手機等高價3C產品拉攏醫院醫師，成功取得多家公立醫院的醫療設備採購案，再將標案總額3％至10％的現金包在禮盒內交付給醫師，高雄榮總、台中醫院、北市聯合醫院仁愛院區、中興院區與和平院都涉弊。

其中，「老達利」曾以10萬元贊助楊展明參加北美放射線醫學年會；此外，楊也將承辦採購案的資訊洩露給「老達利」，檢方因而依購辦公用器材收取回扣、洩密等罪將他起訴。

不只楊展明遭判刑，其餘已遭判刑的涉弊醫師有仁愛院區放射技術組主任黃敏雄、高雄榮總胸腔科主任賴瑞生、部立台中醫院放射師黃龍月。黃敏雄遭判刑3月，得易科罰金9萬元；賴瑞生則遭判刑8月，得易科罰金24萬元；黃龍月遭判刑5月，得易科罰金15萬元；同列被告的仁愛院區放射線科主任杜興洋、台中醫院前放射科主任陳昶男則獲判無罪。

「老達利」部分，業務許霓雯、鄒文權均遭判刑4月，得易科罰金12萬元，董事長林育良、副總蔡金蓀、業務員劉仁釧則獲判無罪。

(中時 )