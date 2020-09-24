台灣5G自6月底開台，即將滿3個月，台灣大(3045)總經理林之晨今出席自家日月潭花火節音樂會記者會，受訪時表示，5G的申辦相當踴躍，8月就比7月多20%，9月應該會更好，談到3G的落日，他坦言，「最難的就是要讓所有用戶手中都有4G手機」!台灣大5G開台即將屆滿3個月，林之晨表示，初期消費者對於5G的申辦熱度比當初4G開台好非常多，光是8月就比7月多20%，相信9月會更好，整體得市場狀況比預期好，相信接下來的新蘋果iPhone有機會帶動另一外一波申辦潮，用戶申辦5G對ARPU貢獻則有數百塊的提升。

展望明年，林之晨談到，一方面不僅會持續加速建設服務用戶，讓消費者更有意願升級到5G，目前的建設進度，已經超越當初的計畫，台灣大也會持續在內容上深耕，後續還有「秘密研發」的領域，現階段先賣關子。

有市場聲音已經將通訊建設指向6G，這對於電信業無疑是很大的壓力，畢竟4G還在走、5G剛起步，林之晨表示，6G應該是10年的事情，現在著眼的應該是5G的第二波釋照，且因為台灣是小國，所以希望政府可以在釋照的頻率上，朝國際主流頻段規劃，不要再重蹈WiMAX(全球互通微波存取)覆轍。

談到台灣大自身頻譜使用狀況，林之晨說，現在看來，在3500MHz的60M非常足夠，足以應付未來3~5年的需求，畢竟5G走的是一個平衡的策略，消費者出門在外使用5G，回到家中則會使用家用寬頻。

綠能議題備受重視，談到3G的落日，林之晨坦言，目前電信業最難的就是要讓所有用戶手中都有4G手機，這是一個非常需要解決的問題，台灣大也會找出適當措施，鼓勵消費者換手機，現在大家的共識是4年讓3G落日，台灣大也會積極朝照方面努力。

(時報資訊)