受到國際股災衝擊，台股在電子、金融全面壓回下，指數開低走低，終場以12264.38點作收，下跌319.5點，跌幅2.53％，成交金額2435億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期指數震盪拉回，政府基金持續站在買方，八大公股行庫買超擴大至最近一個月來最高，但美股弱勢，外資持續調節，並且期貨多單留倉降低，借券賣出餘額快速回升，顯示外資不僅短線轉空，對於長線看法也轉為保守，內資投信也跟隨外資保守操作，因此目前內外資偏空之下，僅剩政府基金全力護盤，就過去經驗觀察，當國際趨勢轉弱且外資調節之時，政府基金護盤效果仍相對有限，指數仍有持續震盪走低的可能，因此整體籌碼面將不利短線指數走勢。

技術面來看，指數在近期快速拉回之下，四大指標包括大盤、櫃買、電子與金融，日KD指標皆偏向空方，RSI指標也落到50多方區之下，短線弱勢技術面恐增加指數持續探底機會。由月線角度觀察，月KD指標仍維持交叉向上的偏多走勢，整體技術面呈現短空長多格局，但短線技術面未止穩轉強前仍建議先行觀望。

櫃買指數今天收在161.81點，下跌3.35點，跌幅2.02％，成交金額447.94億元。

(時報資訊)