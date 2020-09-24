口罩國家隊私設產線？淨新科技少東喊冤：僅試車沒生產

檢警在高雄市三民區查獲淨新科技疑似非法私設口罩工廠，查扣機具一批。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

檢調日前接獲情資，高雄口罩國家隊淨新科技公司涉嫌違法私設生產口罩，檢調22日到三民區淨新科技公司搜查，查扣口罩生產機台等物品，公司負責人許姓父子訊後分別以30與20萬元交保。總經理許哲銘出面喊冤表示，只是試車，沒有生產，絕無私設產線，更沒有販售牟利，不過試車就是錯誤，表達歉意。

淨新科技屬於口罩國家隊的一員，醫用口罩產能一度居全台第二名。橋頭地檢署表示，日前接獲高雄市調查處情資，指這家公司疑有違法私設工廠生產口罩，專案小組於年9月22日搜索該公司與許姓負責人的住處等地點，發現這家公司是領有合法醫療器材製造許可證的業者，明知依照許可內容，僅能在高雄市三民區銀杉街某號5樓生產醫用口罩，竟違法在同址其他樓層，及高雄市左營區大中二路某號等地私設工廠，生產醫用口罩。

不過淨新科技少東、總經理許哲銘下午出現出面接受媒體採訪，他表示因要搬移廠房、機台，上周五先將原料搬進新廠，週六當天擺放機台並試車。他強調擺放機台是OK的，但試車是我們的疏失，試車就是一個錯誤，在這裡說聲抱歉。

(中時新聞網)