台中檢調查獲不肖業者以偽冒醫療口罩大賺黑心錢，呼籲民眾不要購買來路不明口罩。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中地檢查獲崇光公司自大陸進口防塵口罩550萬片，與口罩製造業者立祐公司掛勾，印製「崇光牌」、「立祐公司製造」醫療口罩外盒，裝進陸製口罩，涉以「掛羊頭賣狗肉」的手法銷售全國各醫療器材行及英肯公司，熱賣超過2萬盒，大賺黑心錢逾400萬元，林姓業者遭羈押；英肯公司印製偽冒包裝紙盒，填裝陸貨對外販售，不法獲利40萬元，業者交保。

台中地檢署偵辦偽冒台製醫療用口罩案，檢察官廖育賢及洪朝國指揮台中市調查處、航業調查處台中調查站及經濟部標準局等單位在9月16日搜索英肯公司，查獲英肯自置紙盒、黏貼偽製醫用口罩標籤的成品口罩2萬3000多片，以紀姓負責人涉嫌詐欺罪嫌重大，諭令15萬元交保。

檢調在9月21日再循線出擊，搜索英肯公司的供貨商崇光公司，查獲崇光公司的林姓負責人，今年6月起自大陸進口550萬片防塵用一般口罩，再與口罩製造台商立祐公司掛勾，佯裝委託立祐公司所製造。

崇光公司委託不知情的印刷廠，印製醫療口罩包裝外盒共2萬3500個，標示品牌為「崇光牌」、製造廠商為「立祐公司」，再裝填進自大陸進口的一般口罩，以「掛羊頭賣狗肉」的手法取信下游廠商及消費者，銷售到全國各地醫療器材行及口罩銷售商。

檢調追查，崇光公司對外銷售偽冒口罩超過2萬盒，約100萬片，以每盒180元至200元計算，不法獲利高達400萬元以上。

此外，英肯公司紀姓負責人明知崇光口罩貨源來自大陸，自今年6月進貨，並偽冒印製口罩國家隊及醫用口罩紙盒，並標示「品名：崇光醫用口罩」、「經銷商：英肯公司」、「產地：台灣」、「製造商：立祐公司」及偽冒合格製造商所製造，佯裝是合法口罩廠商所生產的醫療用口罩，至今販售已逾20萬片，不法獲利逾40萬元。

檢方以林姓林姓業者涉嫌詐欺等罪嫌重大，且有反覆詐欺之虞，向法院聲請羈押獲准，另立祐公司陳姓負責人則以5萬元交保。

(中時 )