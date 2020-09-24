配合高雄市政府日前再次公告出入大眾運輸場站請務必佩戴口罩，高雄市政府捷運工程局與高捷公司也提醒大家，搭乘捷運與輕軌務必全程戴口罩，違規勸導不聽者，將可處3,000元以上15,000以下之罰鍰。

近期疫情趨緩，捷運與輕軌的運量也逐漸回升，除一般週間尖峰上下班時段通勤通學族的載運量明顯復甦之外，特別在假日期間，高雄輕軌更是市民及外地觀光客的重要交通運輸工具，因此高雄市政府捷運工程局及高捷公司也特別再提醒大家，依照傳染病防治法第70條第1項第3款之規定，搭乘捷運與輕軌務必全程戴口罩，違規勸導不聽者，將可處前述最高可達15,000元之罰鍰。

除了針對防疫加強宣導之外，近期網路上知名動畫公司釋放圖像供民眾合法使用，高雄市政府捷運工程局與高捷公司也趕著這波熱潮，利用圖像製作宣導短語在高捷官方FB（https://www.facebook.com/krtco/posts/3412409492152238）露出，希望利用活潑的宣導方式，能讓民眾以會心一笑的心情，瞭解搭並遵守捷運及輕軌應全程配戴口罩以及其他乘車相關規定。

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