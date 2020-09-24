外資、自營商與投信等內、外資法人，同步在台股大倒貨，加上主力群從旁摜壓，牽引周四散戶再度多殺多，盤勢開低殺低，大跌319.5點，連續跌破12500點、12400點、12300點與季線等關卡，以12264.38點，收在今日最低點，跌幅2.54%，成交2435億元。

檯面上重量級權值股，包括台積電、鴻海、股王大立光、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、台塑四寶、中鋼、中華電、台灣大、台泥、南亞科、日月光投控、亞泥、統一、和碩、台玻、廣達、仁寶、長榮航、華航、友達、群創、遠東新、台達電及聯發科等，都臉色不佳。

另外，受制美國高科技股近期連番向下以大殺盤方式修正，也使台股電子族群包括半導體、PCB載板、被動元件、矽晶圓、MOSFET、二極體及IC設計等相關股票，多呈盤跌之惡性循環走勢，而傳產與金融也振乏力，致低檔買氣漸趨觀望，係盤中雖隱見官股券商或四大基金等國家隊法人逢低護盤影子，但杯水車薪的蜻蜓式點水護盤，並未獲市場認同。

櫃買市場方面，部分生技股合一、中天與中化生等雖逆勢大漲，但波段股價多已先行反映基本面轉機，市場認同度相對有限，未能激起類股見賢思齊漣漪，反而是大股東或主力群等市場大戶見紅即調節。

在生技、電子雙主流向下修正，而紡纖、電機、化學、鋼鐵、營建、航運及觀光等族群，也多臉色不佳下，使盤勢同樣開低殺低，終場指數大跌2.03%，報161.81點，成交447.94億元。

亞股方面，受制美股大跌影響，周四除馬來西亞、越南兩市場，迄目前暫逆勢演出外，餘日本、澳洲、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、泰國、菲律賓、印尼與印度等股市，也都臉色鐵青，顯示國際熱錢短線趨向保守及獲利了結態勢，不宜輕忽。

業內人士指出，台股短線面臨持股信心危機，主要原因除內、外資等大戶近期持續大肆調節外，國內、外情勢包括南海問題戰雲密布；台海兩岸在共機頻跨海峽中線，下呈持續緊張局面；中美雙方係從貿易戰打到科技戰，關係似愈趨惡化；美總統大選的選情緊繃，川普政權未來是否和平轉移成焦點；歐美新冠疫情再起，對甫從景氣谷底復甦的經濟而言，打擊變數有待觀察。

不過，對全球股市最有利的狀況仍是主要工業國，在未來2、3年持續放寬金融政策，並維持短期利率在歷史低水位，顯示包括美股、台股在內的全球股市，逢低接手的錢潮不是問題，關鍵是何時可低接？據了解，已在前波陸續逢高獲利落袋為安的中實戶，仍在場外緊盯盤勢發展，觀望伺機進場佳機，顯示大盤後市不必過分悲觀，具基本面個股，逢低反而是重行檢視，波段買點契機。

(工商 )