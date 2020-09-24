現年34歲的南韓女星林李智（이지영），過去曾以清純形象加入女團隨後消失了15年之久，近期轉型成為性感YouTuber，不時在YouTube頻道及個人社群平台上以火辣的穿搭風格彈奏樂器並分享生活。近日她再度更新彈奏鋼琴的影片，兩側開衩的深V長裙造型令網友看得直噴鼻血。

長相甜美、身材凹凸有致的林李智，自2005年拍攝印表機廣告後便一腳踏入演藝圈，陸續演出《加油！菊花》、《黃金魚》、《魔女之城》、《致忘了詩的你》等戲，也曾在2012年時加入女團「Gangkiz」，但人氣始終無法提升便於隔年火速退團，直到轉行成為YouTuber後，她才以火辣的造型在網路上迅速竄紅。

在 Instagram 查看這則貼文 이지 lee zy（@imleezy86）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 20 日 下午 10:20 張貼

日前，林李智為了報答粉絲100萬點閱特別上傳感謝影片及照片，在影片一開始她便穿著紅色薄紗裙以M字腿坐姿吸引觀眾的目光，只見她陶醉的彈著鋼琴，性感的透視裙不僅胸前深V、側邊還高衩至腰間，內搭紅色小丁及胸貼若隱若現，短短幾天再度吸引超過百萬人點閱觀看，成功製造話題。

粉絲看了直呼「晚上睡不著，看了影片更睡不著」、「眼睛不知道該看哪裡」、「忍不住看了好幾次」。

在 Instagram 查看這則貼文 이지 lee zy（@imleezy86）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 12:39 張貼

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)