國民黨上午召開考紀會，會中討論花蓮縣長徐榛蔚在2020年總統立委大選期間，為丈夫、無黨籍立委傅崐萁站台一案，決定予以停權一年半。此外，台北市府顧問林有志、台東縣議員陳宏宗予以撤銷黨籍處分。

考紀會主委葉慶元受訪指出，停權處分經考紀會決議即定案，撤銷黨籍則須送中常會核備，徐榛蔚具中常委身分，停權後，一年半內將無法出席中常會。

葉慶元說，2020大選期間，考紀會收到數十件違紀案，其中違紀輔選者和積極輔選者都停權2年、消極輔選者停權1年，若是為親人或配偶積極輔選者則停權1年半。今年6月前立委李嘉進為其子李縉穎違紀輔選，因此予以停權1年半，徐榛蔚也是依此標準，考紀會最後決定停權1年半。

國民黨違紀黨員有申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍及開除黨籍等5種懲處，據悉，黨務高層希望給徐榛蔚申誡處理就好，不過考紀委員會討論後，決定仍依先前違紀輔選案例處分原則，給予停權一年半的處份。

此外，現任北市府顧問的組發會前副主委林有志，在今年6月遭考紀會通過撤銷黨籍，不過中常會有人主張查明林有無積極參與民眾黨黨務，或單純擔任北市府顧問但不涉黨務，再確定處分情形；經考紀會調查，林有志提供花蓮住家作為民眾黨服務處，因此今天考紀會仍決定予以撤銷黨籍。

至於台東縣議員陳宏宗雖主動退黨，不過考紀會認為陳發表污衊黨的言論，仍依地方黨部建議，予以撤銷黨籍處分。

有關外界關切的傅崐萁恢復黨籍案，葉慶元說，黃復興黨部先前撤案後，至今並未重新送案，因此考紀會並無此案。

(中時 )