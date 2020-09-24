胰臟癌被稱為「癌症之王」，惡性度極高，台灣衛生福利部統計，5年存活率不到1成，平均壽命為3到6個月。日本免疫細胞治療專家照沼裕博士發表的NK細胞治療胰臟癌研究中顯示，胰臟癌患者存活率可由原本的3至6個月延長至13個月。今再生緣生物科技已將此項專利技術引進台灣，盼嘉惠國內癌症病患。

研究中1名85歲男性病患罹患胰臟癌，因年歲已高且病情嚴峻，合併多發性肝轉移、原因不明器質化肺炎，主治醫師原不建議進行積極治療，但病患與家屬仍不願意放棄任何希望，經醫師評估後進行免疫細胞療法、溫熱療法及化療的合併治療。約3個月療程後，腫瘤明顯縮小，且沒有產生副作用，至今已健康生活3年，與家人一同完成了更多生命中的待辦事項。

擁有20年豐富的幹細胞處理經驗的再生緣生物科技，引進日本NK細胞癌症治療專利技術，並攜手彰化基督教醫院，針對胰臟癌、頭頸癌、肺癌、乳癌、卵巢癌、子宮頸癌等6大晚期實體癌進行臨床治療合作。再生緣生物科技實驗室暨科研處協理林育民博士表示，客製化的免疫細胞治療、輔以較低劑量的緩和性化療，能用更貼近患者自身狀況的方式，達到提高生活品質和延長生命的目的。

NK細胞是少數「純」先天性免疫細胞療法，又稱為「自然殺手細胞」。相較於目前國內通過的癌症細胞治療項目，絕大多數是樹突細胞（Dendritic Cells）與細胞因子誘導的殺手細胞（CIK），前者受到細胞激素刺激後才會形成，同時吞噬能力降低；後者是毒殺型T細胞，需透過免疫活化的機制，作用才能較為顯著。

再生緣引進的NK細胞治療技術，是不須透過抗原呈現細胞的「教育」，就能自行辨識癌細胞，並進行破壞；作用與反應更快、更不易對自身產生排斥性，可以說是最具有廣泛性與安全性的抗癌免疫細胞。

再生緣引進擁有逾15年臨床治療經驗的日本照沼裕醫師所授權的專利技術：抽取全血後進行細胞分離，培養患者體內的NK細胞，將抗癌效果好的細胞株放大並回輸人體進行治療，安全且有效。

照沼裕醫師發表之綜合實體癌療效來看，52例經標準治療無效的癌症患者，在接受NK細胞回輸治療、搭配低劑量化療和熱治療後，治療6個月的疾病控制率可達到52%；63位預估化療存活期6個月的晚期惡性胰臟癌病患，其中41例存活期延長至13個月；另有4期肺腺癌病例，中位數存活期從10個月增加到34個月。原本被宣布無藥可醫的病情，輔以免疫細胞療法後發揮了明顯成效。

再生緣與彰基的合作計畫，目前進入實質審查階段，最快2021年初可於彰基進行人體收案。符合衛福部公告「血液惡性腫瘤或1至3期實體癌，且經標準治療無效者；或是第4期實體癌患」者，經由專業醫師評估確認後，便能進行此項NK細胞回輸治療。

NK細胞免疫療法在日本早已行之有年，並已累積了一定程度的成功案例。林育民博士認為，未來若能早期介入免疫細胞療法，對於癌症患者將是更大的福祉。

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(中時新聞網)