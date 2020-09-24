許多人愛吃包子和饅頭，但有網友發現，幾乎所有的包子下方都會墊張紙，讓她忍不住好奇提問，那張紙的功能到底是啥？引發網友熱議，不少人開玩笑說，吃完可以擦嘴巴，但其實底部的是蒸籠紙，避免包子在蒸的過程中黏住，導致底部外皮破裂。

網友在PTT上發文分享，買了2顆芝麻包、2顆芋頭包和2顆奶油蓮蓉包當早餐，但吃到第三顆包子的時候才發現，每顆包子下面都會墊張紙，因此忍不住好奇詢問，包子下面墊的紙是幹嘛用的？

問題曝光後，引發網友熱烈討論，綜合大家的意見發現「墊紙是為避免沾黏」，「 不墊紙會黏阿」、「不會黏在蒸籠裡拿起來破掉」、「底下破掉賣給你，跟賣給你以後你自己撕破，哪個好？」、「不墊會黏住啊」。

但也有網友狂歪樓表示，「吃完擦嘴，懂？」、「完食後讓順便擦嘴啊！」、「吃完上面的包子後，可以用紙擦嘴，老祖先智慧」。

事實上在蒸包子、饅頭或是蒸餃的時候，多會在底部墊上一層紙，避免在蒸熟的過程中，沾黏包子的外皮，導致破掉、不美觀。

(中時新聞網)