行政院長蘇貞昌今（24）日在行政院會表示，直接興建社會住宅預計10月底可提前達到4萬戶的首階段目標，2021～2024年的第二階段將由中央主導、規畫興辦8萬戶結合公共服務與社會福利設施的社宅，除帶動整體住宅功能提升，也促進建構社會安全福利網。

蘇貞昌表示，社會住宅是蔡英文總統實現居住正義的重要政策之一，希望透過推動興建社宅，為比較不容易租到房子的弱勢族群，以及辛苦在他鄉就學、就業打拚的年輕人，提供一個安穩、舒適且負擔得起的住所。

蘇貞昌指出，全國社宅在2015年底僅1萬624戶，在中央與地方通力合作下，預計10月底即可達到2017～2020年首階段的4萬戶目標、較原定的年底前提前達陣。至今年底前，政府興辦戶數將達4.2萬多戶、達成率106％，要特別感謝各地方政府積極配合。

蘇貞昌表示，社宅首階段興辦由地方主導，4.2萬戶中占了3.8萬戶。為照顧更多國民，中央在2021～2024年的第二階段將加入興辦行列，規畫興辦8萬戶社宅，其中由中央直接發包將達6.6萬戶。

而除了追求社宅「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升。蘇貞昌指出，首階段社宅有6成至少取得1項建築標章，第二階段直接興建的社宅，將朝每案至少取得2項建築標章，導入綠能、智慧、循環經濟等理念，以提升居住品質。

此外，蘇貞昌指出，社宅應結合其他公共服務與社會福利功能，先前已指示相關部會務必相互合作，日後每處公辦社宅在設計之初，就應該要結合公共托育、長照、就業、創業等社福服務機構，原則上每處至少設置1項，帶動整體住宅功能提升，也促進建構社福網。

蘇貞昌表示，內政部已盤點出數百處適合興建社宅用地，請各部會儘速提出警消、軍職、文化、藝術、產業、創生等各項主題型的社宅興建計畫，以及各部會併同興辦的日照、托嬰、托兒、青創計畫等主題設施，報院核定，確保2024年能達直接興建12萬戶的目標。

內政部表示，第二階段社宅將推動軍職、警消、文化、創生、藝術、產業、公路等7大主題型社住計畫，創造地區融合共好，並結合老人長照、老人日照、托嬰、托兒及青創等社福及公服設施，原則上每處至少設置1項設施，促進建構社會安全網。

(時報資訊)