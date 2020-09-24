時序即將進入第四季，股債資產投資人該如何操作？野村投信表示，全球經濟仍在復甦的軌道上，股票及債券資產的潛在上漲空間可期，建議投資人漲多可適時獲利了結，並在回檔時分批重新投入，也就是採取波段操作；股市最看好美國、中國及台灣，產業看好科技以及消費類股；債券看好美國與亞洲高收益債、金融債以及新興美元主權債。低利環境下，建議投資人避免空手，因為修正總是短暫，錯過就很難找到進場的時機。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，目前企業信心水準良好、驚奇指數指數大幅反彈、歐美各國PMI數據都回升到景氣榮枯線以上，顯示經濟穩健復甦的趨勢明確，投資氣氛正好，儘管投資人持續擔憂新冠疫情、美國總統大選以及中美貿易紛爭對市場帶來的利空，但這些不確定因子只會為市場帶來區間震盪，無需過度擔心風險。在聯準會新政策框架下，即使未來通膨升至2%，聯準會為了讓通膨「長期平均」回到2%水準，可以等待一段時間再來考慮升息，確立了長期低利率政策，也意味著投資人追求收益的需求將只增不減。

股市方面，野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，低利率環境以及充沛的資金流動性是股市強勁上漲的主要推手，加上經濟基本面最壞的時期已過去，股市未來持續上漲的趨勢已定。科技股是三月以來帶領股市反彈的重要因子，美國納斯達克指數更屢次創下新高，惟近期出現回檔修正的情況，投資人不免擔心科技股是否出現泡沫，呂丹嵐認為，科技股持續創新高是由基本面帶動，新冠疫情加速數位化發展，線上購物的滲透率快速提高，甚至線上美食外送平台使用量也大幅增加，新的數位化生活方式將持續發展，並不會因為疫情結束而中止，因此，此次的回檔只是常態性整理，並非泡沫的開始。

呂丹嵐指出，由於長線多頭格局不變，美國總統大選以及中美貿易造成的震盪都提供良好的加碼時間點。若以區域劃分，則持續看好全球股市領頭羊的美股，以及基本面強勁之中國及台灣股市。而在產業方面，消費產業動能逐漸回溫，初領失業金人數以及零售銷售數據接連改善，且美國個人儲蓄率下降可望推動消費需求，因此看好消費類股。此外，科技類股一直是市場關注焦點，自新冠疫情以來，科技股不斷展現強大獲利表現與產業前景，未來表現依然深具潛力。

債券市場的投資潛力同樣不容小覷，聯準會發表維持低利至2023年的談話無疑是為市場打了一劑強心針，資金追求收益的需求不滅，債市將持續吸引資金流入。野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，未來債券市場走勢的主要觀察重點為美國總統大選結果，若川普勝選，美國低利率及低稅率政策可望延續，且川普在中美貿易戰方面極可能重新與中國談判，因此預估高收益債的表現將優於投資級債；倘若川普敗選，拜登將調高企業稅率，而川普可能在離職前通過制裁方式報復中國，則建議布局投資級債的比重應高於高收益債。

謝芝朕指出，高收益債特別看好基本面佳的美國高收益債，亞洲高收益債同樣擁有良好基本面優勢，加上約7.3%的到期殖利率，具有良好的投資價值。投資級債目前評價水準稍高，建議選擇波動更低、收益更優的金融債。此外，新興美元主權債具有殖利率優勢以及受惠持續復甦的經濟環境，可望持續吸引資金流入。

(時報資訊)