行政院長蘇貞昌今（24）日在行政院會表示，冬季流感季節將至，且全球新冠肺炎疫情未見趨緩，南韓已出現同時感染流感及新冠肺炎的病例，請衛福部提高警覺，提早備妥流感疫苗及抗病毒藥物等防疫資源，並持續宣導做好防疫基本功。

同時，因應中秋連假將至，自國外寄回的中秋節禮盒郵包可能含有肉品，蘇貞昌請農委會說明相關檢驗事宜，並強調務必在國境嚴管，指示農委會加強檢驗，包括漁船廚餘處理等亦務必做好防範，以阻絕非洲豬瘟侵台。

蘇貞昌表示，去年核定流感疫苗升級、全面改採四價流感疫苗，讓國人有更周全保護力。今年流感疫苗將在中秋連假後開始施打，請衛福部加強宣導，並鼓勵公費流感疫苗接種計畫的實施對象應盡早接種，減少病毒社區傳播可能，並降低高危險族群感染後併發重症風險。

蘇貞昌指出，去年因國人踴躍施打流感疫苗，使醫療院所出現當日疫苗存貨不足、或民眾排隊卻施打不到的情況，對此請衛福部就疫苗調度與配送及早規畫，避免同樣情形發生。

(時報資訊)