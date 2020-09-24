日本汽車協會周四指出，由於政府從五月開始解除封鎖管制，九月的國內汽車銷售明顯出現復甦，但是警告新冠肺炎大流行將持續傷害消費者支出。
日本經濟在第二季遭受戰後以來最大衰退，但在近期出現生機，然而消費和商業仍在警示中。
日本汽車工業協會(JAMA)副主席永塚誠一在新聞簡報中指出，九月日本國內汽車銷售幾乎來到去年九月的水準，「我聽到銷售回復到近90%的水準，但是消費者支出的反彈正在減慢，所以嚴峻的情形仍未改變」。
該協會由豐田汽車總裁豐田章男所領導，代表包括了豐田、日產、本田等日本汽車大廠。
日本政府在四月要求民眾居家隔離，以防止病毒擴散，五月日本汽車銷售即出現高達超過40%的年減幅度。
日本汽車工業協會希望政府能提早延長對汽車購買的稅賦減免，以抵銷新冠散播影響，為國內銷售提供誘因，以支持該產業超過500萬名的從業人員。
(時報資訊)
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