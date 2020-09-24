三星（Samsung）今年繼在台推出Galaxy S20系列、Note 20系列、Galaxy Z Flip系列、Galaxy Z Fold 2等機種之後，今（24）日在台宣布推出全新專為三星粉絲（星粉）打造的Galaxy S20 FE 5G手機，搭載了粉絲期待的AI鏡頭、30倍變焦、5G連網性能等特性，並推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅等5種顏色，帶給消費者更多元的5G手機新選擇。

三星行動與資訊事業部副總經理 陳啟蒙指出，三星在台推出許多手機機種後，了解到星粉對於手機顏色、規格、自拍性能、電池容量與續航力、螢幕尺寸等有特別高的需求，因此為星粉打造了全新的Galaxy S20 FE 5G，讓消費者有機會以親民價格享有高規格手機，相信能滿足Z世代消費者的需求。

三星Galaxy S20 FE 5G搭載高通Snapdragon 865處理器，搭配6GB RAM以及128GB ROM，三選二卡槽可用兩張SIM卡，或採用SIM+ microSD卡（最高擴充1TB）的搭配。搭配6.5吋FHD+平面Super AMOLED O極限全螢幕（支援120Hz螢幕更新率、240Hz觸控採樣率），搭配兩個AKG調教喇叭。前鏡頭為3200萬畫素（f/2.2）鏡頭，主鏡頭則1200萬畫素超廣角鏡頭(f/2.2)、1200萬畫素廣角鏡頭(f/1.8)，以及800萬畫素遠距鏡頭(f/2.4)的三攝組合，支援3X混合光學變焦、30X超高倍變焦、夜間拍攝、專業影片模式、超穩定動態攝影、美顏錄影等功能。

三星Galaxy S20 FE 5G搭配4500mAh電池，支援無線充電、無線電力分享、超省電模式等功能，機身具備IP68防水防塵等級。支援螢幕指紋辨識、臉部辨識技術。支援Samsung 無線DeX、Dolby Atmos杜比環繞音效、螢幕錄影、安全資料夾、雙重帳號。

三星Galaxy S20 FE 5G共有5色。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S20 FE 5G在台定價NT$23990，自9月28日開放預購，10月7日正式上市。凡預購並且在期間內完成登錄者，贈送Galaxy Fit2藍牙智慧手環（NT$1490），以及雙向閃電快充行動電源。新機提供的療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅等顏色，狂野紅款式在三星通路（三星智慧館、三星商城）以及中華電信、神腦生活網路商城開賣；清新白則是三星通路（三星智慧館、三星商城）獨賣，其他三款顏色則在三星通路、五大電信、PChome24購物、momo購物網、Yahoo!購物中心、ETmall東森購物、udn買東西、LINE口袋商店、蝦皮商城三星旗艦館、神腦生活網路商城、friDay購物以及myfone購物開賣。率真綠款式是Galaxy S20 FE 5G在台主打顏色。

三星官方也為Galaxy S20 FE 5G打造了全透視感應皮套、透明立架式背蓋、矽膠材質薄型背蓋等保護配件。購買Galaxy S20 FE 5G者還可以獲贈YouTube Premium免費試用4個月，並享有Samsung Pay悠遊卡開卡禮全家禮券NT$50。

Galaxy Fit2智慧手環。（黃慧雯攝）

除了宣布將推出Galaxy S20 FE 5G之外，三星也宣布推出Galaxy Fit2智慧手環（僅有星幻黑錶帶），採用1.1吋全彩AMOLED 3D曲面螢幕，支援全觸控或是前置觸控鍵，防水等級是5TAM以及IP68，具備運動加速感應、陀螺儀以及光學心律感應。採用POGO充電，支援自動運動偵測、睡眠/壓力偵測、洗手提醒、90項運動健身選擇，也可讀取簡訊或顯示來電提示，並可進行音樂控制，159mAh電池續航力可達21天。

(科技)