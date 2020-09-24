明華園今年推出新作「鯤鯓平卷」，改編自台灣家喻戶曉的民間傳說「五府千歲大戰囝仔公」，10月將在台南文化中心演出，24日總團長陳勝福率團回到傳說起源地南鯤鯓代天府，感謝神明庇佑及廟方支持並宣傳演出，也提到明華園總團明年將回到起源地台南，視場館狀況，最快明年3月就會設籍。

據了解，總團長陳勝福在台南市出生，在台南市念到國中才離開，父親陳明吉1929年創立明華園，起源地就在名勝赤崁樓附近的石精臼，與南市淵源頗深，明年總團將會搬到台南設籍。

台南市文化局長葉澤山指出，明華園在2018年時曾提出投資30億元計畫，要在安南區天馬電台舊址打造影城，第1階段申請通過後就無下文，陳勝福之前也曾提出總團要搬遷來台南市東區的想法。

葉澤山表示，台南市是文化古都，國家級劇團明華園總團若能設籍台南市，是很好的事情，南市表達肯定與歡迎，市府也會提供必要的行政協助；目前明華園戲劇總團位於台北市萬華糖廍文化園區，從2010年遷入迄今。

(中時 )