端午節國5大塞車交通部被罵翻，行政院長蘇貞昌上午在行政院會裁示，接連有2個連假，交通部應如同氣象預報精準，以大數據勇於做出「車流預測宣告」，就是清楚告知國人，哪個路段，最大車流空間是多少，在何種狀態下，車速即會呈現「紅色」的壅塞狀況。

10月1日開始將有4天中秋連假，蘇揆在院會表示，4天連假後，緊接著再下一周的周五，就是3天的國慶連假，可預期的是疫情期間的連假，一定又會有大量的返鄉、出遊人潮。所以確確實實每次連假都會碰到很大的挑戰。

蘇揆說，他要再次請各部會、地方政府、中央負責的單位，一定要密切配合。上次端午連假國5大塞車後，他在7月2日的院會中就提醒交通部，除了本於職責，做好各項準備措施外，也要累積過去龐大的車流大數據分析，勇於做出「車流預測宣告」，就是清楚告知國人，政府一定會做好各式疏運、疏導整備，但交通工程設計有其極限，政府也不是萬能的，哪個路段，最大車流空間是多少，在何種狀態下，車速即會呈現「紅色」的壅塞狀況，行車時間會比平常多多久的時間；只要我們能做到如同氣象預報那樣精準，明白向國人報告，讓用路人預先知道，民眾就能自己做好相關因應準備。

蘇揆說下周四就要開始連假，所以要在前一、兩個禮拜就要預告民眾。另外跑馬燈也需要改，像優惠、改變都要及早，民眾要懂得使用，才會分流。還請相關部會能夠想出方法，及早讓民眾知道，部會之間配合，地方政府幫忙，大家一起解決這個困難。

蘇揆表示，交通部要在一次一次經驗中累積精進作為，合理擬定疏運與替代道路路線規劃，例如這次國5宜花地區就提出「蘇花路廊大客車優先」措施，在北上尖峰時段，首度實施崇德地區北上進入蘇花公路前，內側車道調整為大客車優先道，希望鼓勵民眾多搭大車、少開小車。另也要鼓勵公共運輸業者提供離峰時段優惠、提升機動運能整備（滿座就開，適度增開加班車）。另也請內政部強化交通疏導及路況排除應變機制等，讓民眾都能順利平安返鄉及出遊。各項疏導措施及交通路況即時資訊，也請持續透過多元管道，讓民眾及時掌握。

(中時 )