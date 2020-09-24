台灣旅遊業前景看好，數位旅遊平台Agoda今日公布「2020下半年的全球10大熱搜旅遊景點」，台灣排名全球第一，泰國、日本則緊追在後。Agoda表示，排行可見台灣在防疫上的成功，以及安心旅遊的環境深受國人和國際旅客信賴。

根據Agoda數據調查，2020下半年的全球10大熱搜旅遊景點，依序為台灣、泰國、日本、越南、南韓、美國、澳洲、香港、馬來西亞及印尼。台灣自今年6月放寬邊境管制、安心旅遊上路後，民眾對旅遊熱情銳不可擋，帶動台灣國內旅遊發展。

Agoda企業發展部副總監Tim Hughes表示，各地國旅熱度提高，但旅客仍心繫海外旅遊，台灣是全球旅客最想去的地方，平台數據也顯示中秋連假期間，台灣旅客積極搜尋超值的旅遊優惠，安排各式各樣的旅遊計畫。

Agoda也依照中秋連假的住宿預訂整理出10大熱門城市榜單，台灣旅客中秋首選台北、台中和高雄，其他上榜的熱門城市分別為桃園、台南、新竹、彰化、嘉義、苗栗和屏東。

(中時 )