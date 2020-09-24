隨著交友軟體的興起，包養網站也如雨後春筍般的成立，YouTuber「飽妮」以不批判、不鼓勵、不支持的心態，訪問3位被包養的sugay baby以及平台站長，揭穿Sugar Daddy乾爹們的包養心態、價碼及特殊玩法等內幕，網友看完直呼：「Wow....我覺得這個有刷新我三觀」。

飽妮經過觀察，發現包養的乾爹年齡通常介於30-40歲，跟想像中的大叔、或是年長者不太一樣。第一位受訪者表示，自己同時有兩個乾爹，但他們都不在意，只要行房時舒服就好，她與乾爹們的互動就像朋友，乾爹會買一些衣服叫她穿上拍照。飽妮提問有沒有遇過奇特的經驗？她表示還沒固定時，有看過乾爹準備一堆後門的情趣用品。

第二位受訪者直言入行原因是缺錢，看到大學同學有在做，也跟著一起加入，她遇過聊一聊直接說去廁所，或是開車到山上要打野砲，她不能接受便尿遁。包養三年以來，她被兩個乾爹資助，一個未婚一個已婚，未婚那位是20、21歲的富二代，想得到崇拜感和被女人需要的感覺。她與兩位乾爹的相處模式都像情侶，每個月可分別得到4萬。

第三位受訪者透露因學貸的壓力才入行，她遇過一個已婚與一個未婚的乾爹，未婚的是開公司的老闆，曾參加過聯誼但經驗不佳，也不方便找員工，決定包養女生比較快。當她聊到已婚乾爹，坦言起初覺得有一點不好，內心升起愧疚感，飽妮發問有沒有擄獲乾爹的祕訣？她話匣子大開，「人就是犯賤！」要像貓咪一樣欲情故縱，給人捉摸不定的感覺。她透露每個月會各拿到6萬塊，等於12萬入袋。

最後，飽妮找來平台站長分享經驗，對方表示遇過一個女生同時有男友與年過60歲的乾爹，有天驚覺懷孕卻不知道孩子的爸是誰，由於她不敢賭，只好將孩子拿掉。站長也分析平台上的女生通常不是花蝴蝶類型，手腕好的都會去酒店賺更多，不去酒店就是希望生活單純一點，她們的價碼大約在4-8萬，除非外在條件超好才有機會破6位數。最後，站長語重心長地說「女孩子自己要知道（如何）保護自己」畢竟風險仍在。

(中時新聞網)