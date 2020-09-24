中共軍機近期頻頻擾台，前總統馬英九日前呼籲政府維持九二共識，否則「一旦政策錯誤，千萬人頭落地」，馬英九今進一步表示，千萬人頭當然是人民，但我們不希望發生戰爭。對此，行政院長蘇貞昌表示，台灣不與人為敵，努力維護世界和平、保有主權及對世界做出貢獻。至於馬英九「人頭落地」言論，蘇貞昌說，不想講他。

中共近期大規模軍演，且軍機頻繁侵入台灣周邊領域，兩岸關係陷入緊張。對此，蘇貞昌說，台灣2300萬人民同舟一命，不予人為敵，希望在世界做出貢獻，並努力維護世界和平、保有自己的主權，如果大陸也能這樣做該有多好。

大陸國台辦近期在網路上推出問答題，蘇貞昌認為，大陸其實不必這麼忙，只要好好照顧國民，讓台海平靜，才會更贏得台灣人民好感，整天軍機、船艦繞台恫嚇，再加上區弄文字，只會讓台灣人越來越感到厭惡感。

此外，外交部長吳釗燮表示，目前台灣不會尋求跟美建立外交關係，蘇貞昌說，台灣願意跟所有世界上同樣價值，遵守自由民主人權的國家友善往來，互惠互利，美國也是很有能力，在國際間大力支持對台灣友善的國家，彼此間互惠互利友善往來。

(中時 )