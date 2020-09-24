部分苗栗縣議員有意廢除機車2段式左轉。（謝明俊攝）

多名苗栗縣議員23日在議會召開專案會議，檢討機車2段式左轉存廢問題，包括縣府工務處、警察局及頭份市公所都與會提出意見，議員對會議結論雖有軟化，但仍堅持廢除頭份市及苑裡鎮2處大路口的機車2段式左轉，仍引發基層公務人員有礙交通安全疑慮。

據悉，多名綠營苗栗縣議員原本提案要求縣府全面檢討、廢止機車2段式左轉規定，縣府原本擬定以頭份市苗124線及中華路等2段路線為優先試辦路段，要全面塗銷機車待轉區，及撤除相關標誌、標線，並要全面檢討縣內58個路口，一度有全面廢止機車2段式左轉的趨勢。

但消息傳出後，引起民眾相當大的反對聲浪，尤其是基層公務及警察人員，質疑此舉會增加交通安全疑慮。

綠營議員因而在23日召開專案會議，共有8名綠營議員出席，針對檢討機車2段式左轉，邀請警察局、工務局及頭份、苑裡等鎮市承辦人員到場表達意見，公務機關不反對全面檢討，但對有礙交通安全的部分，一直堅持反對意見。

會議結束後由議員做出結論，包括，1、通盤檢討機車待轉區的存廢。2、改善機車2段式左轉設置統一標準。3、減少分隔島植被栽種，以提高能見度。4、爭取經費重新檢討全縣58個路口機車2段式左轉的妥適性。5、頭份市中興路、建國路口及苑裡鎮中山路與為公路口等，要求改善調整機車2段式左轉。

綠營議員的會議結論雖有相當程度的軟化，未再強硬要求縣府全面檢討施行廢除機車2段式左轉，但結論中仍有部分引來基層公務人員安全疑慮。

基層員警指出，機車待轉區若全面塗銷，任由機車在道路中央停等待轉，難道危險性不比機車待轉區高嗎？

基層公務人員指出，頭份市建國路、中興路，與苑裡鎮中山路、為公路都是一邊是四線道寬車道，一邊是2線道，車流量相當大，若貿然取消機車2段式左轉，不僅造成路口停等左轉的汽機車量增多，汽機車未適當分流，任由機車在大路口上停等左轉，更增加機車遭撞危險。

(中時 )