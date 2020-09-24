解放軍連日派軍機擾台，戰機甚至跨越海峽中線，兩岸局勢似乎一觸即發！對此，資深媒體人陳揮文表示，前總統馬英九和大陸領導人習近平在馬習會上有個共識，就是雙方「不要用戰爭來解決兩岸問題」，因此，他也呼籲總統蔡英文可以和習近平來個「蔡習會」，兩人針對台海局勢好好坐下來談，為兩岸謀求和之路。

陳揮文在網路政論節目《鄉民大會》上表示，最近一年多以來，解放軍有非常多的機會擾台，但大多沒突破海峽中線，因此，他還是希望民眾可以視作一點善意。因為美國次卿柯拉克訪台的時候，那時解放軍機來台是稍為衝出海峽中線便繞回去。

陳揮文更表示，所以蔡英文日前配合國防部中秋節的勞軍，搭乘空軍一號去澎湖慰問國軍，也不怕對岸知道，他覺得非常得好，因為這可展現蔡英文的決心 。

陳揮文直言，但是他還是要引用馬英九的一段話給蔡英文參考，馬英九曾說，他當年和習近平見面時，雙方有一個共識，就是不要用戰爭來解決兩岸問題，他覺得非常好，他也認為如果馬跟習兩人可以有共識不要用戰爭來解決問題，那蔡跟習也可以啊！

陳揮文認為，兩岸問題最終還是要由兩岸的領導人解決，不是由飛行員解決。一定是照馬英九所說的不要用戰爭來解決問題，因此他希望蔡和習可以坐下來談。

(中時新聞網)