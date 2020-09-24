台東民眾今天清晨目擊疑似運載飛彈的國軍車輛，出現在東部海岸公路。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

台東民眾24日清晨發現7輛疑似載運飛彈及雷達車的軍方車輛，沿著台11線東部岸公路前進，隨後快速駛進都蘭海岸，由於國防部日前才公布「聯合防空作戰訓練」後，民眾拍下車輛行進過程，並且大喊：「國軍加油」。

今天清晨6點多，外觀顏色為淺灰色，車頭為白色的軍方疑似載運飛彈的車輛及雷達車出現在台東省道台11線路上，由於近日兩岸關係緊張，引起民眾關注，軍事迷根據影像研判，有可能是鮮少曝光的海軍「海鋒大隊」。

軍事迷指出，國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍委由中科院從2016年開始研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組兩套，也在這次「聯合防空作戰訓練」首度曝光並進行驗證。

軍事迷說，國防部日前公布「聯合防空作戰訓練」實況影片，畫面中有海軍雷達車隊出現台東縣內省道上，當岸際雷達遭敵摧毀時，海軍蒼穹專案機動遠程雷達車可立即啟動，在公路上自由運動隨時變換陣地，並配合陸、空情指系統，支援各項制海制空作戰任務。

另外，因應共軍可能從東部海域對台突襲，海軍有2艘飛彈巡防艦在台灣與蘭嶼間海域，進行反潛偵測及配合陸上長程預警雷達、空中及岸際雷達、海軍蒼穹專案機動遠程雷達車等，進行制海制空反機、反艦、反飛彈聯合防空演習。

也有軍事迷表示，漁業署日前公開的射擊通報中，24、25兩天晚間中科院將進行火砲試射，範圍涵蓋屏東九鵬基地、台東綠島、蘭嶼及花蓮外海空域，往蘭嶼外海約200公里、往花蓮外海約300公里，射擊彈道無限高，範圍和射程歷年罕見。

(中時 )