教育部國教署副署長許麗娟今天在一場論壇中表示，原先教育部預期113年之前增設公共化幼兒園3000班，但現在可望提前於112年實現目標，此外我國2-6歲的幼兒園入園率已提升到67％。

非營利幼兒園推動聯盟、教育部國教署、彭婉如文教基金會，今日舉辦「非營利幼兒園五年推動成果與展望」論壇，吸引不少幼教界人士出席參加。

非營利幼兒園推動聯盟召集人劉毓秀，肯定教育部積極推動非營利幼兒園，並指出幼兒教育是把童年還給小孩。她希望教育部可以進一步改變社會大眾及家長，要以人為本的教育，不要惡性競爭的幼兒教育，不要從小把小孩送上「戰場」做軍備競賽。

新竹市教保人員協會理事長許玉齡強調，幼兒教育不是強調漂亮豪華，而是需要一群願意等待、陪伴孩子的老師。過去幼教體系培育出很多幼教人，但真正進入現場的比例低。唯有鼓勵專業人才投入幼教，才能讓教保公共化的進程更快。

東台灣幼兒教保專業促進協會理事長陳淑芳分享，她在芬蘭看到幼教工作者不用給家長繁複的交代，也不用接受政府評鑑，因為他們可以很有自信的說，我們是專業人士，家長信任我們、政府也信任我們。而芬蘭的家長也不用搶進好學校，因為每所學校都很好，這是台灣值得努力的目標。

全國教保產業工會理事陳亮吟強調則談到監視器，目前有些私立幼兒園業者用雲端監視來當成招生的手段，但老師這樣就好像是犯人，職場好像是單面鏡的訊問室一樣。但是教保品質來自於信任，公共化幼兒園不應該用監視器製造現場的過度壓力，否則只會害更多幼教人不願意進入這個產業。

教育部國教署副署長許麗娟回應，教育部會持續努力打造幸福友善的教保人員職場，也會努力讓社會大眾更了解幼教現場的樣貌。

(中時 )