女明星、模特兒被包養的已經不算新聞，包養網站盛行，年輕美妹主動找「糖心乾爹」（Sugar Daddy）包養，究竟是什麼心態？有嫩妹大方坦承就是「缺錢」，一個月收入4萬～8萬，完勝OL。

包養議題近日在網路討論相當熱烈，YouTuber「飽妮」訪問了3名有經驗的sugay baby以及平台站長，揭開Sugar Daddy乾爹們的包養心態、價碼等內幕。

「飽妮」表示，根據她的觀察，包養的乾爹通常年齡介於30-40歲，跟一般印象中的大叔不一樣。第一位受訪者表示，跟Daddy的互動就像朋友一樣，甚至會直接說還有另一個存在，他們通常不會介意，因為只要性事方面舒服就好。

第二位受訪者則坦白表示找乾爹的理由就是「缺錢」，有遇過聊一聊直接說去廁所，或者開車到山上要打野砲，最後嚇到馬上落跑。她透露，目前有兩個乾爹，一個未婚、一個已婚，未婚那位想體驗得到崇拜感、被女人需要的感覺。

第三位受訪者則說，碰到已婚的會覺得這樣有一點不好，有愧疚感；就她的觀察，人就是犯賤，對待Daddy要像貓咪一樣，給他們一點空間。

而平台站長則表示，平台上的女生通常相對單純點，不是花蝴蝶型的，有手腕的就會直接去夜店、酒店。而平台上女孩價碼大約每月4萬至8萬；最後他語重心長地提醒：「女孩子自己要知道（如何）保護自己。」。

(中時新聞網)