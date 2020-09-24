阿聯酋航空自6／17復飛台北後，目前每周飛4班，本月12日開始還加派一個純載貨航班飛杜拜-台北-印度孟買-杜拜航班。該公司目前已復飛全球86個航點，預計明年夏天全面復飛，其台灣區域經理杰柏表示，台北客運航班客量越來越多。

阿聯酋航空過去飛台北每日一班，載客率都很高，以全球最大A380客機飛行，滿載時可超過六百名旅客，這次復飛初期與現在比客量越來越多，對台灣市場很樂觀，台灣本身客運航班也一直在增加，阿聯酋對於未來很樂觀，但也取決於國際局勢。

杰柏表示公司本身努力做好讓旅客安心，所有旅客都要有登機前三天新冠肺炎檢測陰性反應，機上提供免費衛生包，機艙透過濾網避免前後排感染，提供旅客24個月免費更改機票服務，也是全球首家提供旅客因搭機感染新冠肺炎醫療給付的航空公司。

阿聯酋航空上個會計年度（2019年3月到2020年3月底），前11個月運作都很正常，僅最後一個月受新冠肺炎影響，年度內營收約251億美元，獲利約3億美元。

公司貨運部分營收約佔13％，在復飛台北後，除了客機機腹載貨，每周有一班全貨機飛杜拜-台北-印度孟買，貨運部分績效良好。

阿聯酋有裁掉700名空服員，600名機師，其政府補助該公司73億達拉姆，約583億台幣，曾在今年3月做過減薪，有外電報導該公司預計10月恢復全薪。

(工商 )