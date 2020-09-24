在金門當兵退伍前拍1張「凱旋榮歸」、「毋忘在莒」的留念照片，是昔日前線戰士永遠的回憶。楊鎮浯縣長今（24）日穿起草綠色軍服，在老字號的金龍攝影社宣布「2020金門老兵召集令」活動於9／30-12／15隆重登場，歡迎老戰士重返英雄島，一起回味那段枕戈待旦，酸甜苦辣的軍旅生活。
在離島國旅大爆發的狂潮下，「2020金門老兵召集令」也獲得熱烈回響，加入活動的商家多達133家，預期在秋風送爽的海島，將迎來9000人次遊客，再掀起新一波的旅遊盛況。
穿上草綠色軍服，變裝阿兵哥的楊鎮浯縣長在至今仍完整保留以主要景點為背景的布幕，讓官兵拍下金門留念照片的金龍攝影社，貼上「優惠店家」標示和懸掛活動旗幟，宣示全島店家將以友善、好客心情，接待帶著家人重返金門，尋訪當年「軍民一心」、「同島一命」的點點滴滴。
金龍攝影社老闆李國明回憶，有1位阿兵哥於1990來拍照，要求在照片上合成女友照，2018年再帶著當年女友、現在的老婆一起回來合照，圓了合拍沙龍照的心願。也有老兵在退伍30年後，帶著妻兒和家人一起來拍照，回首歷歷如在眼前的往事，都有說不完的戰地故事。
觀光處長丁健剛表示，去年超過8000名老兵再跨海回來，帶來溫馨的往日情懷，也創造十分可觀的商機。今年加入的老字號、新店家有理髮店、攝影社、餐廳小吃、冰果室、民宿飯店、禮品特產、免稅店、休閒娛樂、旅行社、交通租賃業者、五金行等，旅行業者也趁熱打鐵，推出金東、金西、烈嶼3條路線的一日遊程，老兵出示「到金禮」就可享優惠。詳細資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。
(中時 )
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