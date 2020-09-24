花蓮縣警局瑞穗分駐所25歲羅姓警員，今天中午被同仁發現倒臥在分駐所宿舍，太陽穴疑有彈孔、臉部鮮血，身邊遺留一把警用槍枝、一枚子彈，緊急送往玉里榮民醫院醫院搶救，遺憾仍傷重不治。警方剛剛證實羅員自戕，但詳細原因仍待調查釐清。

鳳林警分局長林昆達下午出面受訪表示，羅員24日執行12至14時巡邏勤務，領完槍枝簽出後，獨自走回宿舍，舉槍自戕，因同仁遲遲聯繫不上羅，中午12點50分許，前往宿舍查看，赫然發現羅倒臥在宿舍現場，太陽穴有明顯傷口，且身旁有配槍及一枚子彈，立即通知救護車送往玉里榮民醫院搶救。

警方表示，羅員2017年自警專34期畢業後，就到瑞穗分駐所服務，從警年資近3年期間，平日勤務狀況正常，情緒平穩，與所內同仁相處和睦，單身且無經濟與家庭壓力；此次警政署統調也被核調到台東縣警局，28日準備要報到。

據了解，羅員21至23日休假期間，和所內將一起同調台東的蔡姓同事，前往台東拜訪朋友期間也無任何異狀，孰料發生憾事，至於詳細事發原因仍待警方調查釐清。

林昆達呼籲，目前各縣市警察局、分局，均設置有「心理諮詢輔導委員」，可提供心理方面出現問題的警察同仁作為諮商管道，員警若遇上心理或工作上壓力無法調適，即可尋求協助，以避免憾事發生。

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(中時 )