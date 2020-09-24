前高雄市長韓國瑜離開高雄之後，便回到家鄉休息，但動向持續受到外界關注。而他18日晚間宴請上百位國政顧問團及市府團隊，今年初與他搭檔參選的前閣揆張善政也現身，引起一陣討論。然而，今(24日)張善政就親自送太太到廣播公司上節目，而且還呵護著護送上樓，目睹這一幕的前高雄市新聞局長王淺秋則直喊「欣賞了一齣風光明媚的人間偶像劇！」

王淺秋在臉書說，天空灰濛濛的早晨，因為張善政伉儷讓她一早就欣賞了一齣風光明媚的人間偶像劇！一早七點多，張善政就親自送太太張琦雅老師到來上節目，而且還呵護著護送上樓，離開前千盯萬曯要好好照顧。

王淺秋更開玩笑地說，原以為是因為節目以「你所不知道的張善政」為題，張善政怕被爆料糗事才這麼周到，但從張太太(也是張老師)一開口，溫柔甜美的聲音直播室上紛紛喊「已融化」，而原來甜蜜呵護就是他們每一天的日常，且張善政每天洗衣服做家事；說到此，王淺秋更大讚，「更厲害是每天哄老婆起床！結婚32年，夫妻相處互動在我聽來就是『如夢似幻』」。

最後，王淺秋也忍不住說，「今天被閃到睜不開眼」。而這篇貼文曝光後，不少網友也都感到相當羨慕，紛紛留言大喊「成功的男人背後都有一個溫柔又支持他的女人！看看韓市長、李四川、葉匡時、還有張善政都是這樣呵護賢妻的」、「這才是有樣的政治家」、「韓總賢伉儷+張院長賢伉儷是深植民心」。

(中時新聞網)