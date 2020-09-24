立法院在野黨團不滿政府以行政命令方式，開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，要求應從立法院備查改為實質審查，落實國會監督。此外，綠委擬下修公視董監事審查門檻，國民黨團痛批，時任立委的陳其邁、柯建銘、蘇貞昌均主張公視董監事須經審查會四分之三同意，如今綠營又雙標自打臉。對此，行政院長蘇貞昌表示尊重立法院運作及立委提案權，但行政院並沒有修出公視法的修法提案。

蔡政府規劃用行政命令的方式開放美萊豬及放寬美牛進口條件，相關部分公告法令規範後就實施，並送立法院備查，無須審查。但立法院在野黨團一致認為，美萊豬議題攸關人民健康及食安問題，主張依照職權行使法，把備查改為實質審查。

行政命令改為立院實質審查，蘇貞昌說，對於立法院怎麼運作尊重，行政院不會反對備查改為審查。

至於綠委擬提案下修公視董事人數及董監事審查門檻，蘇貞昌強調，行政院沒有這樣的提案，尊重立委提案。

(中時 )