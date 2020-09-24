南瀛天文館國慶連假期間推出「十光之劍」套裝行程，由光劍魔術師陳坤龍老師帶你玩科學，製作星際大戰的光劍。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市左鎮區的南瀛天文館，為迎接中秋暨國慶連假，10月1日至4日及10月9日至11日推出「中秋月成雙」系列活動，舉辦親子同樂中秋應景挑戰遊戲；好評再推出的「行動代號：瑪爾斯」實境解謎及鋼彈DIY；星象劇場、天文展示館門票優惠，讓闔家大小都能在南瀛天文館度過快樂的假期。

防疫新生活，中秋及國慶連假期間到南瀛天文館，星象劇場及天文展示館購買全票或優待票，即享有團體價優惠；星象劇場亦於中午12：30加開場次，播放全新自製的導覽節目《3D仰望星空》，透過導覽員的精采解說來體驗星空之美。

中秋連假期間推出「望穿秋月」套裝行程，不到千元就能製作水管望遠鏡，不只讓你看遠遠，還有機會看到隕石坑。

不只中秋連假，國慶連假期間也推出「十光之劍」套裝行程，由光劍魔術師陳坤龍老師帶你玩科學，製作一個星際大戰的光劍，活動名額有限，採事先報名，詳情請至南瀛天文館官網查詢。

此外，活動期間到南瀛天文館粉絲專頁，公開分享中秋暨國慶連假指定活動貼文並留言，就有機會抽中月亮燈。

(中時 )