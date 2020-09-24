螞蟻集團執行長胡曉明24日強調，螞蟻集團未來上市後，最重要的事情就是投入科技，投入技術。該集團未來將重點聚焦人工智慧（AI）、風險管理、安全、區塊鏈、運算及技術基礎設施五大技術領域。

香港經濟通通訊社報導，胡曉明在上海外灘大會中指出，螞蟻集團的基因不是金融，而是科技，科技是推動集團業務每一次進化的最核心動力。胡曉明透露，將於25日發表基於螞蟻鏈技術的Trusple平台，其價值與16年前的支付寶擔保交易類似。

胡曉明又指，螞蟻科技基於在五大技術領域中的深度自行研發，將為各類金融科技應用提供運算、可信、隱私、智慧與物聯等基本要素，全程、全視角支撐數位金融的體系結構，保障數據流、資金流的高效、安全、智慧與普惠。

另一方面，胡曉明表示，雲棲大會的成功不是因為阿里雲，而是因為杭州對數位經濟的遠見，是大陸在轉型升級的機會過程當中，讓阿里雲和杭州抓住這次機會。

(工商 )