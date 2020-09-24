國外媒體富比士（Forbes）報導指出，最新出版書籍直指，美國總統川普的女婿庫西納（Jared Kushner）曾向兆豐銀行借貸5,000萬美元，約新台幣14.5億元。兆豐金控暨銀行董事長張兆順24日出席立法院財政委員會回應指出，庫西納的確有一個公司投資借貸的不動產開發商，但只有非常小的股份，也早已還清。

張兆順說，經查此案於2015年5月15日在兆豐銀的常董會通過參貸5,000萬美元，借貸不動產開發商，並於6月3日撥款，已於2018年12月14日全部還清，此案的利率是LIBOR+200個基本點，還有參貸費50個基本點，利率相當不錯。

張兆順說，此為參貸Wells Fargo（美國富國銀行）主辦1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發公司，並非庫西納，但庫西納的確有一個公司有投資這家不動產開發商，但佔的比例非常、非常小，而此案中，庫西納也是其中一個保證人。

張兆順解釋，2015年通過參貸時，川普尚未當選美國總統，不過2017年川普上任後，法遵部分已經針對此案重新評估風險評等，並將此案的風險評等提升。

(工商 )