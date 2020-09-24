香港南區區議員袁嘉蔚表示，黃之鋒今（24）日下午到中區警署報到時被拘捕，警方指黃之鋒去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》，律師現正陪同黃之鋒錄取口供。另外，香港社運古思堯亦就同一事件被拘捕，涉未經批准集結，現於長沙灣警署。

據港媒報導，香港《禁止蒙面規例》在去年10月4日公布，翌日正式生效。生效首天，大批市民響應網上呼籲，戴口罩遮蓋面部參與港島的反蒙面法遊行。

而時任香港眾志秘書長黃之鋒在社交網站貼上一張戴著黑口罩的相片，並配上灣仔遊行人群相片，路線與反蒙面遊行相同。他留言表示「比起琴日（昨日）放工，後生打工仔女遍地開花全港抗議，講到今日遊行嘅中年人比例明顯多咗唔少，好明顯有好多長者係特登出嚟。」

另外，古思堯方面，消息指他原定今天下午2時半到醫院覆診，但在下午1時許被重案組人員到他家拘捕，稱是去年10月5日非法集結案，已押送長沙灣警署落口供。

參與社運逾30年、今年71歲的古思堯，今年6月證實患直腸腺癌第四期，除「屙血」和肚瀉情況，癌細胞更擴散至肝、前列腺和淋巴系統。古思堯剛於8月底進行大手術，切除部份肝臟，休息一個月後再進行化療。

(中時新聞網)