大學的目標與功能，近年來有很大轉變，畢業生期望學以致用，能「無縫接軌」進入職場，而這樣的現象，不只發生在台灣，歐美亦然；因此，也更加凸顯學校推動產學合作的必要性。

世新大學校長吳永乾指出，為了消弭學用落差，世新大學跟單一企業合作的「學產課程」，由企業管理階層或高階技術人員擔任教師，1學期平均18周，來自企業支援的教師授課高達10堂以上。

此外，世新大學亦開設相當多的「實作課程」，近期與TVBS合作開設的青年論壇節目「新。聞之間」，不僅學生有實際產出，並且還正式播送。同時，近年來世新大學也擴大校內實習機會，並與國內、外知名企業，例如：日本西武集團、友達光電、遠雄人壽、東森集團等都有學生實習的合作。

吳永乾表示，「實習」之於學生的重要性，可以說是職前訓練，是職場適應力的養成，也是就業市場競爭力的累積；2019年一整年世新大學透過產學合作所獲得的經費達1.9億元，進行了約150個合作案，並屢屢在各項評比中獲得「企業最愛私校」的殊榮，這便顯示世新學生沒有學用落差的問題，讓企業覺得好用、愛用、願意用，正是消弭學用落差的具體成效。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，現今科技、產業變化一日千里，學校除了必須重視基礎教育外，如何讓學生能夠為企業所用更是重要，學生在學期間進入企業實習、歷練，不僅能有延伸性的發展，也可以理解工作場域的實際作業情形。

對用人單位而言，何啟聖認為，即戰力是非常重要的。此外，各單位所發佈的企業對各大學院校學生的滿意度調查，也是各校落實產學合作與消弭學用落差的具體成效，確實具參考價值。

(中時 )