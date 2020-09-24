古坑國中校內流浪犬小白、小黑日前被送養卻從認養家庭掙脫，小白獨自走30公里回古坑，引起輿論關注。台灣動保行政監督聯盟24日拜訪校長鍾進森，盼學校藉此做好動物保護教育，正反意見需互相包容，開放討論就是教育。

台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治拜訪古坑國中，雲林縣動植物防疫所長廖培治、技正鄭安國、科長胡秋蘭、教育處學管課長孫瑞鴻陪同。

遛狗的志工目前暫時安置小白，她飽受流言攻擊拒絕拜訪，圖為她帶小白在傍晚時到校園遛遛。（古坑國中提供）

王唯治表示，此行的目的是希望學校能盡力做動物保護教育，也讓學生了解教育不只有在課本，校方如何在開放討論中形成共識，正反看法可能會分歧，關心公共事務不要情緒發言，包容與理解很重要，盡量使不同感受者不會互相干擾。

台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治24日拜訪古坑國中，盼學校藉此做好動物保護教育，正反意見需互相包容，開放討論就是教育。（周麗蘭攝）

他說，他的目的不在勸說學校要留狗，狗也不應被當成只是好玩的玩具，若校方有意收容成校狗最好，不要由老師一人而是組成社團共同照顧。

古坑國中校長鍾進森（左四）陪同動督盟理事長王唯治（左五）去探視小白，但志工不在家。（周麗蘭攝）

他強調，地球上的動物遠多於人類，最親近的是貓狗，也是動保教育最容易下手之處，如果該校留了一隻狗卻不重視動保教育，意義是不大的。

校長鍾進森表示，小白目前暫時安置在志工家裡，已經胖了三公斤，網路流言攻擊使三名愛心志工生活與心情大受打擊，該校絕無棄狗，確實是送養到褒忠鄉一名志工家裡，卻發生兩隻狗掙脫項圈離開事件。

鍾進森說，日前針對小白照顧事宜開會，目前無人願意擔任照顧者，目前暫時安置小白的志工也無法長期照料，將進行校內問卷給學生表達意見，也同時也做民主法治教育。

一行人最後前往目前安置小白的志工家探視，但女志工沒接電話，鐵門也沒打開。

(中時 )