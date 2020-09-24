日前有民調顯示，新北市長侯友宜滿意度高達73%排名第一，衛福部長陳時中以68%滿意度居第二，總統蔡英文排名第三，滿意度為52%。資深媒體人韋安認為，侯友宜民調高的「秘密」在於「鴕鳥加水牛」。韋安認為，侯友宜做事不一定會說，只在意市民的真實感受，也不會在國政或高端議題上高來高去。

根據《TVBS》民調顯示，侯友宜施政滿意度高達73%，當中不僅國民黨支持者82%滿意，就連民進黨支持者也有78%的支持度，其中以50到59歲選民滿意度最高，達到84%，20至29歲的年輕人也有59%給予肯定。帶領民進黨谷底翻升的蔡英文，在九合一大選後曾一度跌落到15%，隨後不斷攀升，戰勝韓國瑜就職後，滿意度一度到61%，但這次大幅滑落將近1成，剩下52%。

韋安在臉書撰寫「侯友宜高民調的『秘密』在這裡」一文。他說侯友宜聲量不是最高，但民調卻是最高，其中的「秘密」就是鴕鳥加水牛。他認為，有的政客喊了做不到，或邊說邊做邊宣傳，就怕別人不知道；反觀侯友宜，做了也不一定說，只在意市民的真實感受。也不會在國政或高端議題上，天天高來高去。

韋安提及新北治安情況各項統計，去年108與之前比，犯罪率、犯罪件數都呈歷史新低，破案率、民眾滿意度都呈歷史新高。有第一名的市長，就有第一名的局長，新北市警察局長陳檡文，是侯的同學，一樣是只做事不說話的「鴕鳥」性格。韋安指出，網路上有些議論他的負面聲音，但是看治安成績單就能證明他的能力。只靠高壓追績效絕不可能有這樣的成績。要找到方法，激勵全體警察積極性，靠全體團隊的努力才能完成任務！

(中時新聞網)