徐永旭是「台灣陶藝獎」首屆卓越獎得主，43歲的他辭去從事22年的教職工作，一心一意投入陶藝創作，更挑戰長期身體的苦痛，不斷突破自我創作極限，並以自己的身體作為媒介，透過泥土重複堆疊，成就陶藝作品「極大薄化」，如今，他在世界陶藝專業領域中，獲得他人望之莫及的成就！

新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館，近日公布「2021台灣陶藝獎」首屆卓越獎得主為徐永旭。他在1955年出生於高雄，是位國小老師，43歲因緣際會步上陶藝創作之路，但身體長期承受苦痛的他，用「要在身體被病魔吞噬前，發揮生命的最大張力」的想法創作，其作品充滿有別於傳統陶藝的自由奔放地創造力，開創了陶藝新視界，短短20餘年間舉辦、參與了多場個展與聯展，獲獎無數。其中，「第八屆日本美濃國際陶藝競賽首獎」及因2018年聯合國教科文組織國際陶藝協會榮譽會員的殊榮，受邀參加全球各大雙年展及重要藝術機構展覽，就在今年獲得國內陶藝界最盛大的競賽「台灣陶藝獎」首屆卓越獎，實至名歸。

「台灣陶藝獎」首屆卓越獎得主徐永旭。/新北文化局提供)

徐永旭利用20餘年陶藝創作，擅長用單一物件逐漸擴展成與空間對話的大型作品，並以土條走型，不斷以手指按、捏、擠、堆，反覆堆疊陶土，將身體的勞動注入個人的情感和汗水。製陶是一項非常考驗體力、技術與燒窯的藝術，他卻能用陶土築出巨大的造型，徹底顛覆大家對陶藝表現的刻板印象，實在令人嘆為觀止。作品將於2021年在陶博館舉辦展覽，屆時歡迎民眾前來欣賞。

「2021台灣陶藝獎」目前已公布卓越得獎名單，另外，「創作獎」、「實用獎」、「新銳獎」將於10月30日起收件至明年(110)1月8日。「創作獎」及「實用獎」首獎各1名，獎金分別為新台幣25萬元、10萬元，以及特優3名、評審特別獎4名及入選若干名；「新銳獎」獎項設有2名，每人獎金為新台幣10萬元，歡迎全台從事陶藝相關者踴躍報名參賽，詳細報名資訊可至陶博館競賽徵件網站查詢。

(中時新聞網)